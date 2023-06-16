Sanatın ışığı Merkezefendi Sanat Merkezi'nde parlıyor

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Merkezefendi Sanat Merkezi'ndeki kurslar devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize kazandırdığımız sanat merkezimizde birçok branşta kurs veriyoruz. Kültürün ve sanatın merkezi olan Merkezefendimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sanat alanındaki hizmet ve projelerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutmak, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve 7'den 70'e tüm kursiyerlerin hoş vakit geçirmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı ‘Merkezefendi Sanat Merkezi'ndeki kurslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak'taki merkezde; piyano, keman, gitar, perküsyon, bateri, bağlama, bas gitar, elektro gitar, çello, klarnet, şan, ritim ve orff gibi enstrüman kursları veriliyor. Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve fakültesine hazırlanmak isteyen öğrencilere Merkezefendi Sanat Merkezi'nde Akademik Resim kursu da veriliyor. Aynı zamanda; seramik, tel kırma ve ev dekorasyonu kursları da bulunuyor.