Sanatseverlerden oyuna büyük ilgi

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü' etkinlikleri çerçevesinde sergilediği ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?' isimli tiyatro oyunu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu dolduran sanatseverler, eşini kaybetmiş ve tüm gayesi kızını evlendirmek olan bir annenin komik öyküsünün anlatıldığı oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro oyununu sahneleyen Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatromuzun, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü' için sergilediği oyunlar çocuklarımız ve hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Sanatseverlerimizin göstermiş olduğu bu ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Merkezefendi'de sanat var. Merkezefendimizi sanatın ve kültürün merkezi haline getireceğiz. Kent Tiyatrosu oyuncularımızı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyor, katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.