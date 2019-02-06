Sanayi Bağlantı Köprüsü 754 bin litre yakıt tasarrufu sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent trafiğini rahatlatacak önemli projelerinden biri olan ‘Sanayi Bağlantı Köprüsü', günde ortalama 13 bin aracın geçiş güzergahı olurken hizmete girdiği 10 ayda toplamda 754 bin litre yakıt tasarrufu sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentte ulaşım sorununa son vermek için hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Sanayi Bağlantı Köprüsü yaklaşık 10 ay önce hizmete girdi. Hizmete girdiği ilk günden itibaren yoğun bir şekilde kullanılan köprü vatandaşlardan tam not alırken, dev yatırım 1.ve 2. Sanayi ile 3. Sanayi arasındaki güzergahı birbirine bağlayıp 1 km'den fazla kısalttı. Sanayi Bağlantı Köprüsü ile Denizli-İzmir Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğu azalırken, köprüyü günde ortalama 13 bin araç kullandı. Sanayi Bağlantı Köprüsü'nün trafiğe açıldığı günden bugüne geçen 10 aylık süreçte ise 754 bin litre ile yaklaşık yüzde 40‘lık yakıt tasarrufu sağlandı. Bunun yanında yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak atmosfere 135 bin 500 kilogramlık (km) karbon salınımı yapılmasının da önüne geçilerek, hava kirliliğine etkisi azaltıldı.

1.ve 2. Sanayi ile 3. Sanayi arasındaki güzergahı 1 km'den daha fazla kısaltan, buna bağlı olarak bekleme sürelerinin azalmasına ve trafik akış hızının artmasına neden olan yatırım ile 293 bin 850 saatlik de işgücü kazanımı sağlandı. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan Sanayi Bağlantı Köprüsü ile vatandaşların ekonomik, çevresel ve zamandan tasarrufu anlamında önemli katkılar sağlandı.

“Hedefimiz ulaşım sorunlarını en aza indirmek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehrin ulaşımla ilgili sorunlarını en aza indirmek için hayata geçirdikleri en önemli projelerden birisi olan Sanayi Bağlantı Köprüsü'nün amacına tam anlamıyla hizmet ettiğini söyledi. Yatırımın zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayıp çevre sorunlarına da olumlu anlamda katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen Denizlimizde hedefimiz ulaşım alanında sorunları en aza indirmek. Ulaşım projelerimiz trafiği önemli ölçüde hafifletmeye devam ediyor. Ancak yapacaklarımız bitmedi, bu şehirle ilgili daha hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunları da yine birlikte başaracağız. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah” diye konuştu.