Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli horozu önünde poz verdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırladı. Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesinin kentte hizmet destanları yazdığını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Varank'ın yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Varank'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı'nı gösterdi. 15 Mayıs 1919'da olduğu gibi Denizlililerin 15 Temmuz 2016'da aynı sancağın altında toplandığını anlatan Başkan Zolan, Bakan Varank'a Büyükşehir Belediyesinin kültür yayınlarından bahsetti. Başkan Zolan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Denizli'de hizmet destanları yazdıklarını ifade ederek, “Şükürler olsun Denizli, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da göstermiş olduğu belediyecilik anlayışı ile 2004 yılında tanıştı. Bugüne kadar 16 yılda altyapı, üstyapı, parklar, sosyal ve spor alanları ile şehirde ne ihtiyaç varsa hepsi gerçekleştirildi” dedi.

“Birçok güzel hizmetleri yapmayı Allah'ım bizlere nasip etti”

Başkan Zolan sözlerini şöyle sürdürdü, “Denizlimiz sanayi, turizm, tarım kenti ama yerel yönetimler anlamında da başarıya ulaşmış bir şehir olarak görüyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, siz değerli Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, teşkilatımız ve tüm halkımızla el ele birçok güzel hizmetleri yapmayı Allah'ım bizlere nasip etti. Tekrar ayaklarınıza sağlık, bize güzel müjdeler verdiniz. İnşallah desteğinizle Denizlimize, geleceğimize güzel hizmetler yapmayı Allah'ım nasip etsin” diye konuştu.

“Denizli'yi derinlemesine incelemek iyi oldu”

Denizli'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Mustafa Varank, yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Güzel ev sahipliği için Başkan Zolan ve beraberindekilere teşekkür eden Bakan Varank, “Güzel bir gündü, Denizli'yi derinlemesine incelemek iyi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentte hizmet destanları yazdığını belirterek Başkan Zolan'a başarılar dilerim” dedi. Bakan Varank, hep birlikte Denizli ve Türkiye'yi daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Ziyarette Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Bakan Varank, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi dev cam horoz heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.