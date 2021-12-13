İhlas Haber Ajansı

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Sanık görme engelli olunca kadın hakim bir ilke imza attı

Denizli’nin Çivril ilçesinde görülen bir davada taraflardan birinin görme engelli olması üzerine dava hakimi, kararı vatandaşın okuyabileceği şekilde Braille alfabesine çevirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde görülen bir davada taraflardan birinin görme engelli olması üzerine dava hakimi, kararı vatandaşın okuyabileceği şekilde Braille alfabesine çevirdi.


Çivril Asliye Ceza Mahkemesinde görülen İmar Kirliği davasında taraflardan görme engelli Cafer Güneş için bir ilke imza atıldı. Dava Hakimi Meltem Sal, davanın karara bağlanması ile taraflardan Cafer Güneş için kararı, bilirkişi gözetiminde görme engelliler için hazırlanan Braille alfabesine çevirtti. Karar görme engelli vatandaşa tebliğ edilirken, uygulama Denizli'de bir ilk olarak tarihe geçti.

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