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Santralde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Denizli’deki Babadağ’da bulunan elektrik santralinde kar yağışı ve sonrasında başlayan tipi nedeniyle mahsur kalan 2 çalışan, itfaiye ve AFAD ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla kurtarıldı.

Denizli'deki Babadağ'da bulunan elektrik santralinde kar yağışı ve sonrasında başlayan tipi nedeniyle mahsur kalan 2 çalışan, itfaiye ve AFAD ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla kurtarıldı. Çalışanlara iş makineleri ve paletli araçla ulaşıldı.


Olay, Babadağ ilçesinde 2 bin metre rakımlı Babadağ'da kurulu rüzgar enerji santralinde meydana geldi. Santralde görev yapan Güven Aytar ve Serdar Yıldız kar yağışı nedeniyle santralin yolu kapanınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleri, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma görevlileri sevk edildi. 11 kişiden oluşan kurtarma ekibi yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki karı temizleyerek 16 saatin sonunda paletli araçlar ile santrale ulaştı. Ardından Aytar ve Yıldız bindirildikleri paletli araçlar ile ilçe merkezine indirildi. Kurtarılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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