İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şapkadan esrar, peçete poşetinden metamfetamin çıktı

Denizli’de narkotik ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Denizli'de narkotik ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, şapkanın içinden esrar, peçete poşetinden metamfetamin, cips ve çikolatanın bulunduğu abur cubur poşetlerinden ise kuru sıkı tabancalar çıktı. Denetimlerde 3 şahıs gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim, öğretim döneminin başlaması dolayısıyla kent merkezindeki ortaokul ve lise önlerinde denetim yapıldı. Narkotik ekipleri öncülüğünde diğer polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada okul önlerinde durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı. Denetimlerde 165 araç durdurulurken, 298 şahsın ise GBT taraması yapıldı. 3 araç içerisinde yapılan aramalarda 6,4 gram esrar, 45 gram metamfetamin isimli uyuşturucu, 2 kurusıkı tabanca 16 mermi ele geçirildi.



Cips ve çikolatanın bulunduğu poşetten kurusıkı tabanca çıktı


Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ise şapkanın içine ve peçete poşetlerine saklamaları gözden kaçmadı. Esrar ve metamfetaminin bulunduğu araçta cips ve çikolatanın bulunduğu abur cubur poşetlerinden ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Denetimler sonucunda 3 kişi narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine de toplamda 6 bin 670 TL trafik cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.