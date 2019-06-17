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Sapunaru, Yukatel Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol, 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon ise Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı.


P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor'da top koşturdu.


Sapunaru ile Denizlispor arasındaki sözleşme kulüp yöneticilerinin de katılımıyla Antalya'da imzalandı.

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