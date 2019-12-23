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Şarampole devrilen midibüste 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Denizli’de midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi neticesi 1 çocuk hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Denizli'de midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi neticesi 1 çocuk hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.30 sıralarında Denizli-Uşak Karayolu Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Koca (57) idaresindeki 20 L 9969 plakalı Denizli-Çivril ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, aşırı yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri zamana karşı yarış verirken sabah saatleri olduğu için tamamen dolu olan midibüsten yaralılar hızla ambulanslara sevk edildi. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazada araç içerisinde bulunan ve okula gittiği öğrenilen 8 yaşındaki Halil Can Solak olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi


Kazada Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevre güvenliği alırken, yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Halil Can Solak'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Solak'ın yakınları güvenlik güçleri ve çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Kazanın ardından midibüsün kaldırılma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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