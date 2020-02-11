Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonet ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, gizli buzlanma yüzünden kaynaklanan kazada, Ahmet Eker idaresindeki 48 HF 447 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen kamyonette sürücü Eker ile yanında bulunan Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş ve Bahri Taşgın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Çameli Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.