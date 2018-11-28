Sarayköy ilçe sinemasından çevre ilçeler de yararlanıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde açılan sinema salonundan sadece ilçe halkının değil komşu ilçeleri olan Buharkent, Güney, Buldan ve Babadağ'da yaşayan vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'ni birçok ilçenin kültür sanat merkezi olacağını belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, sinema sisteminin sadece ilçe halkının değil Sarayköy'ün komşu ilçeleri olan Buharkent, Güney, Buldan ve Babadağ'da yaşayan vatandaşların da yararlandığını söyledi. Ege Bölgesi'nde ilçe nüfuslarına bakıldığında kendi ilçelerine eş değer ilçelerden sadece üçünde sinema salonu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Öszbaş, “Yapılan araştırmalar sonucunda Ege Bölgesi içerisinde 20 bin ve 30 bin nüfusa sahip 20 ilçe arasında sadece 3 ilçede sinema olduğu belirlendi. Turizm şehirleri olan 31 bin 61 nüfusa sahip Foça'da ve 20 bin 799 nüfuslu Datça ilçesinde bulunan sinema hizmeti şimdi de Denizli'nin 30 bin 462 nüfusuna sahip ilçesi Sarayköy'de yer alıyor” dedi.

“En doğru hizmeti yapmaya çalıştık”

2014 yerel seçimlerinde ilçe halkına vaadi olan sinema hizmetini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Başkan Özbaş, “Sinema ve tiyatro bir şehrin kültürel ve sanatsal gelişmişliğini gösteren en önemli belirleyici özelliklerinden birisidir. Sarayköy'ün bunu kaldıracağından emindik. Çünkü Sarayköy yıllarca sinema, tiyatro, konser ve müzikallerle bu gelişmişliğini gösteren bir ilçeydi. Sarayköy bunları hak ediyor. Sarayköy güzel tesisleri, çalışmaları, faaliyetleri hak ettiğini düşünüyoruz. Biz hemşehrilerimizin, gençlerimizin önüne bu güzel imkanlarımızı sunuyoruz. Biz gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, en güzel ve en doğru hizmetlerimizi yapmaya çalıştık. Yaptığımız birçok tesisin yanında bu kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençlerimizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.