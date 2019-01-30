Sarayköy MYO'ya yeni bina

Sarayköy Belediyesinin yapımını üstlendiği, Pamukkale Üniversitesi'nin de destek verdiği Sarayköy Meslek Yüksekokulunun yeni binasının inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Sarayköy Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sarayköy Meslek Yüksekokulu binasında son aşamaya gelindi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, büyük ölçüde tamamlanan PAÜ Sarayköy Meslek Yüksekokulu binasında Başkan Ahmet Necati Özbaş ile birlikte incelemelerde bulundu. MYO binasının son hali hakkında proje ekibinden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bahçe ve peyzaj çalışmaları ile ilgili Başkan Özbaş ile istişare etti.

“Öğrenciler daha nezih ortamda eğitim sürdürecek”

Sarayköy MYO'nun Sarayköy ve Denizli adına büyük kazanım sağlayacağını belirten Rektör Bağ, “Başkanımızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarayköy Meslek Yüksekokulu binasına öncelik verdiğini ve bizim de destek vermemizi istemişti. Biz de başkanımıza destek için söz vermiştik. Binanın planlaması ve yapımı dahil birçok konuda Başkanımız büyük emek verdi. Meslek Yüksekokulunun yeni ve modern binasını şehrimize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Üniversitemize, ilimize, ilçemize çok güzel bir bina kazandırdı. Bundan sonra burada öğrencilerimiz çok rahat ve nezih ortamda eğitim öğretimlerini sürdürecek” dedi.

“Önümüzdeki ay açılacak”

Sarayköy'ün yıllardır özlemini kurduğu Meslek Yüksekokulu hayaline kavuştuğunu kaydeden Başkaı Özbaş, “Sarayköy'ün yıllardır beklediği bir meseleydi. Rektör Hocamızın göreve gelmesinden itibaren bahsettiği projelerimizi Hocamızla birlikte hayata geçirebilmeyi hayal etmiştim. Biz öncesinde Sarayköy Meslek Yüksekokulunun protokolünü Rektörümüz ile yaptık. Protokolün ardından yaptığımız ihaleyle birlikte bugün de açılış için ayrıntıları konuşur hale geldik. Önümüzdeki ay içerisinde belirlenecek bir tarihle yeni binamızın açılışını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu

2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek

Sarayköy Belediyesi tarafından Turan Mahallesi'ne yapılan PAÜ Sarayköy Meslek Yüksekokulu binasında, okulun idari ve öğretim görevlisi ofisi için 10 çalışma ofisi, 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 5 sınıf, 2 laboratuvar, 1 bilgisayar laboratuvarı yer alacak. Giriş katında ise kantin ve yemekhanenin yer aldığı sosyal alanlar oluşturulacak. Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksekokulunun yeni binasının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.