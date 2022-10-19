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Sarayköy'de dev yatırım için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bugünkü kararname ile Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, elektrik üretim tesisi için 2 mahallede bulunan taşınmazlara kamulaştırma kararı alındı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü kararname ile Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, elektrik üretim tesisi için 2 mahallede bulunan taşınmazlara kamulaştırma kararı alındı.



19 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de 111 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Sarayköy ilçesinde Tekke ve Karaağaç mahallerinde bulunan ada ve parsellerin kamulaştırılması kararı verildi. Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde jeotermale bağlı elektrik üretim tesisi kurulacak. Karaağaç Mahallesi'nde ise ikinci bir elektrik üretim tesisi kurulacağı açıklandı.

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