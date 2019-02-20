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Sarayköy'de hayvan yetiştiriciliği ve besleme eğitimi

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.


Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün eğitim çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü uzmanları Ziraat Mühendisi Doğan Şermet ve Feridun Kaya tarafından Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi. Yetiştiricilere laktasyon ve kuru döneminde süt sığırlarının bakım ve beslenmesi, beslenmenin döl verimi üzerine etkisi ve sığırlarda beslenmeye dayalı hastalık konuları anlatıldı. Görsel sunumlarla verilen eğitimin devamında soru-cevaplara geçilerek yetiştiricilerimizin sorularına cevap verildi.

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