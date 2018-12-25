Sarayköy'de öğrencilerden atık ilaç resim sergisi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, öğrenciler üzerinde atık ilaçlar konusunda farklılık oluşturmak amacıyla resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Sarayköy Kaymakamlığı, Sarayköy Belediyesi ve Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün organize ettiği ‘Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin' adlı proje ile ilçe halkı atık ilaç konusunda bilinçlendiriliyor. Proje ile hem insan sağlığı hem de çevre kirliliğine sebebiyet veren atık ilaçlar konusunda farkındalık oluşturulması bekleniyor. İlçe halkının bilinçlendirilmesinin yanı sıra atık ilaç farkındalık projesi ile okullarda seminer verilirken, Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin adlı resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasına katılan resimler arasından başarılı olanlar seçildi. Yarışmada, ilkokul kategorisinde Beylerbeyi İlkokulu'ndan İrem Su Çalışkan birinci, Tosunlar İlkokulu'ndan Özge Özkan ikinci, Sakarya İlkokulu'ndan Ave Sveht üçüncü olurken ortaokul kategorisinde Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokul öğrencisi Reyhan Aldemir birinci, Gazi Ortaokulu'ndan Esma Naz Coşar ikinci, Hazal Erhan üçüncü, Damla Korkulu ise dördüncü oldu. Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çabuk öğrencileri tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti. Ardından ilçe protokolü, Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılan “Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin” adlı resim sergisini gezdi. Serginin 31 Aralık pazartesi gününe kadar açık olacağı belirtildi.