Sarayköy'de ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Sarayköy'de korona virüs nedeniyle karantinaya alınan evlerde ve apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürülüyor. 412 eve hizmeti taşınırken Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, salgına karşı hizmet çemberini genişlettiklerini söyledi.

Sarayköy Belediyesi, ilçe içerisinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ortak kullanım alanları, işyerleri ve kamu kurumlarında gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları, vatandaşların ev ve apartmanlarına taşındı. İlçe genelinde pozitif vaka olduğu tespit edilen kişilerin karantinada bulundukları evlerini ve apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler şuana kadar 412 ev ve apartman içine hizmet götürdü. Vatandaşların sağlığı için hizmet çemberini her geçen gün arttırdıklarını kaydeden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Korona virüs salgınının ilk görüldüğü andan itibaren çalışmalarımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İlçemizin her köşesinde yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarımızı ev içinde de sürdürüyoruz. Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın karantina sürecinden 10 gün sonra dezenfekte işlemi gerçekleşiyor” dedi.