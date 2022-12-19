Sarayköy'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Sarayköy ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu çerçevede, 20 Aralık Salı günü saat 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Sarayköy merkez mahalleler ile Hasköy, Sığma ve Yakayurt mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.