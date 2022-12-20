İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarayköy'de trafik kazası;3 yaralı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.