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Sarayköyspor BAL'a puanla başladı

Sarayköyspor, Bölgesel Amatör Lig’de sezonun ilk maçında Demre Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarayköyspor, Bölgesel Amatör Lig'de sezonun ilk maçında Demre Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizli'yi temsil eden takımlardan olan Sarayköyspor, 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında Demre Belediyespor'a konuk oldu.


Kırmızı siyahlı ekip 45+2'inci dakikada kalesinde gördüğü golle devre arasına 1-0 mağlup gitti.


İkinci yarıya etkili başlayan Sarayköyspor, Berk Saraç'ın 46'ıncı dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek maçta eşitliği yakaladı.


Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Sezonun ilk maçında deplasmanda mücadele eden Denizli ekibi, geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi.


Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, takımlarını zorlu deplasmanda da yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Özbaş, karşılaşmanın ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

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