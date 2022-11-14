Sarayköyspor evinde rahat kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, sahasında karşılaştığı Davutlar Belediyespor'u evinde 2-0'lık skorla mağlup etti.

BAL'ın 7. Hafta karşılaşmasında Sarayköyspor evinde Davutlar Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, kulüp yönetimi ve çok sayıda taraftar izledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dolu tribünler önünde, seyircisinin desteğini arkasına alarak ikinci yarıya etkili başlayan Sarayköyspor, Doğukan Güngör'ün 64'üncü dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Hücumda ve savunmada iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekipte Doğukan Güngör 82'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadele Sarayköyspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı siyahlı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarayköyspor, haftayı 13 puanla 6'ncı sırada tamamladı.