Sarayköyspor yenilenen stadında galibiyetle başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor yenilenen stadında çıktığı ilk maçta Burdur MAKÜ'yü 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Sarayköy Belediyesi işbirliği ile başlanan Sarayköy İlçe Stadyumu yenileme çalışmaları sona erdi. Proje kapsamında sahanın zeminine sentetik çim serildi.

Stada dijital skorboard da yerleştirildi. Stadın, FİFA standartlarında hazırlanan zemini ilk maçına ev sahipliği yaptı.

BAL 4. Bölge 3.Grupta mücadele eden Sarayköyspor, sezonun ikinci karşılaşmasında Burdur MAKÜ'yü konuk etti. Sarayköysporlu taraftarların akın ettiği karşılaşmaya, stadın yenilenmesinde önemli rol oynayan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da tribünde yerini aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Sarayköyspor 67. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Abdullah Çetin, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

Karşılaşma 1-0 Sarayköyspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Sarayköyspor yenilenen stadında oynadığı ilk maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Demre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı siyahlı ekip, evinde kazandığı maçla birlikte puanını 4'e yükseltti. Zorlu mücadelede takımı yalnız bırakmayan ve tribünden destekleyen Belediye Başkanı Özbaş, maçın ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

BAL'da yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Sarayköysporlu oyuncuları kutlayan Başkan Özbaş, "Sarayköysporumuza yeni stadı çok yakıştı. Oyuncularımız 90 dakika boyunca çok iyi bir mücadele sergiledi. Tüm taraftarlarımızı elde ettikleri galibiyetle sevince boğdu. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Biz Sarayköy Belediyesi olarak her zaman takımımızın yanındayız. Bu takımın daha iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.