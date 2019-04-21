Sarayköyspor'da şampiyonluk coşkusu

Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sarayköyspor, sezonu şampiyon olarak bitirerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıktı.

Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, ligin 26. haftasında Saraçoğlu Spor Sahası'nda deplasmanda Dokuzkavaklarspor ile karşılaştı. Mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, 70 puanla ligi lider tamamladı. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Sarayköyspor, önümüzdeki yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek. Karşılaşma sonrası kupayı alarak müzesine götüren kırmızı-siyahlı ekipte, oyuncular ve teknik ekip büyük mutluluk yaşadı.