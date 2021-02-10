Sarayköy'ün 9 mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sarayköy içme suyu deposunu besleyen içme suyu hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidecek. Bu kapsamda, 11 Şubat 2021 Perşembe günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Bala Mahallesi, Trafo Mahallesi, Aşağı Mahallesi, Turan Mahalle, Atatürk Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Hasköy ve Yakayurt Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir.