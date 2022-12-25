İhlas Haber Ajansı

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Satılığa çıkardığı motosiklet sonu oldu

Denizli’nin Bekilli ilçesinde satılığa çıkardığı motosikletle seyir eden sürücü, uçtuğu bahçede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde satılığa çıkardığı motosikletle seyir eden sürücü, uçtuğu bahçede hayatını kaybetti.



Kaza, Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 hafta önce satılığa çıkardığı motosikletiyle seyir halinde olan Hacı Özdemir (65), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolü kaybetti. Motosikletin evin bahçeye uçtuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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