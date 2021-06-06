Satmadan önce sahte etiket yapıştırdılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde pazaryeri ve sokak aralarında satılan elektrikli el aletlerine, boş bir arazide sahte etiket yapıştıran satıcılar kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril'de kurulan semt pazarlarında ve sokak aralarında satılan elektrikli el aletlerine sahte etiket yapıştırıldığı ortaya çıktı. Boş bir arsada araçtan indirdikleri çantaların içindeki matkap ve elektrikli aletlere sahte etiket yapıştıran iki satıcı kameralar tarafından görüntülendi.

Aşağı Mahallede bulunan boş bir arsada araçlarını park eden seyyar satıcılar, araçtan indirdikleri alet çantalarının içindeki matkap ve el aletlerine sahte etiket yapıştırdı. Dakikalar içinde yaklaşık 20 çantayı satışa hazırlayan iki satıcı, daha sonra sokak aralarında satış yapmak için harekete geçti.

Seyyar satıcıların hazırladıkları ürünleri pazaryerleri ve sokak aralarında satmaya çalıştıkları ifade edildi.