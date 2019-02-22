İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Satranç turnuvasında 985 sporcu yarıştı

Denizli’de 985 çocuk ve genç okul sporlarında gerçekleşen satranç turnuvasında ter döktü.

Denizli'de 985 çocuk ve genç okul sporlarında gerçekleşen satranç turnuvasında ter döktü.


Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Satranç Mahalli Yarışmaları bu hafta tamamlandı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençlerde kız ve genel kategorisinde gerçekleşen yarışmalarda 980 sporcu yarıştı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı turnuvaya 197 takım ve 985 sporcu katıldı. Her geçen gün ilginin arttığı ve yararları herkes tarafından bilinen beyin sporu satranç Denizli'de de gelişimini sürdürüyor. En son yapılan okul sporları yarışmalarına sadece şehir merkezinden değil, Tavas, Kale ve Çivril ilçelerinden de katılım oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.