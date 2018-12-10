Satrancın yıldızları yarıştı

Bir aşıveriş merkezinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışma ile dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. 120 sporcunun katıldığı yıldızlar kategorisinde yapılan törenle şampiyonlar ödüllerini aldı. Dereceye giren 33 sporcu 19-26 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.