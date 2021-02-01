Sattıkları zehrin parasıyla birlikte yakalandılar

Denizli'de imal ettikleri uyuşturucu maddelerin satışını gerçekleştirdikleri sırada yakalanan şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddenin yanı sıra ürettikleri zehrin satışından elde edilen yaklaşık 29 bin TL para ele geçirildi.

Denizli'de çevre illerden uyuşturucu madde imalatında kullanılan hammaddeleri kente getiren 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik timleri tarafından bir süreliğine takibe alınan şüpheliler iş başında yakalandı. Evlerinde imal ettikleri uyuşturucu maddeleri satışını gerçekleştirdikleri sırada operasyon düzenlenen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ortaya çıkanlar ise bu kadarına pes dedirtti. 12 gram kokain, 185 gram kannabinoid, 3 adet poşet içerisinde 282 gram şüpheli bitki kırıntıları, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 45 gram sıvı ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde satışını gerçekleştirdikleri zehirlerin satışından elde edilen 20 bin 105 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.