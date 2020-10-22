'Savcı - Emniyet Müdürüyüm' deyip 474 bin TL'yi alıp kaçtı

Denizli'de yaşayan yaşlı çifti arayan dolandırıcılar, kendilerini Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü olarak tanıttı. Telefon dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemle çifti kandıran ve 474 bin TL'yi poşet içerisinde alarak kayıplara karışan dolandırıcılar İzmir'de yakalandı.

Denizli'de yaşayan yaşlı çifti arayan dolandırıcılar kendilerini Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü olarak tanıttı. Yaşlı çiftin adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, “İsimlerinizin aklanması için banka hesaplarında bulunan tüm paranızı çekip, yanınıza gelen sivil polise vermeniz gerekmektedir, polisler şüphelileri yakalayacaklar” dedi. Üzerlerinde oluşturulan korku ve paniğe kapılan yaşlı çift dolandırıcıların tuzağına düştü. Banka hesaplarında bulunan 474 bin TL'yi çeken çift, kendisini sivil polis olarak tanıtan şüpheliye siyah poşet içerisinde elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden yaşlı çift soluğu karakolda aldı.

Dolandırıcılar İzmir'de ortaya çıktı

Yaşlı çiftin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede bulunan tüm güvenlik ve PTS kayıtlarını saniye saniye inceledi. Denizli'ye 79 plakalı bir araç ile giriş yapan şüpheliler, parayı aldıkları gün kentten ayrıldıkları belirlendi. Güzergahlarına göre araştırmayı genişleten polis ekipleri 2 şüphelinin İzmir'e gittiğini tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“Unutmayın! Polis, asker veya savcu sizden para istemez”

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarının, önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri, şüphe arz eden bir durumda 155-112 ihbar hattını aramaları gerekmektedir. Unutmayın! Polis asker veya savcı sizden para, hesap numarası, ziynet eşyası istemez” ifadeleri yer aldı.