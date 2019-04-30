Sayısal takograf DTO tarafından verilmeye başlandı

DTO Meclisi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Komite üyelerinin de takip ettiği meclis toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, dünya, Türkiye ve Denizli ekonomilerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan, DTO'nun son bir aylık faaliyetlerini aktardı. Başkan Erdoğan, Yeni Ekonomi Programı'nın 2019 Yapısal Dönüşüm Adımları'nın takipçisi ve destekçisi olacaklarını, Denizli iş alemi olarak, piyasaların ihtiyacına yönelik fiili adımların bir an önce atılmasını beklediklerini söyledi.

Geçen hafta KOBİ'lere 3 milyar TL'lik destek geldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak, “Nefes Kredisi” ve “Can Suyu” adı altında üyelerine 168 Milyon TL tutarında önemli bir maddi kaynak da sağladıklarını hatırlattı.

Konuşmasında, DTO'nun üye sayısından da bahseden Erdoğan, “2019'un mart ayı sonu itibarıyla odamızda, 17.243 firma kayıtlı. Yılın ilk üç aylık döneminde, DTO'ya 16 yabancı ortaklı firma kaydoldu. Böylelikle, yabancı sermayeli firma sayısı 142'ye ulaştı. Odamızın 93 yıllık tarihinde son 3 yılda kurulan yabancı ortaklı işletme sayısı, 90 yıldakinin neredeyse iki katı oldu” dedi.

“Hızla çözüme ulaştık”

Üyeleri için önemli bir gelişmeyi de dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

“Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı 500'e yakın taşıma ve nakliye işi yapan 4'üncü Meslek Komitesi üyemiz var. Üyelerimizin taleplerini en kestirme yoldan, en kısa zamanda karşılayabilmek için TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız görüşmelerimizin sonucunda, hızla çözüme ulaştık. Takograf işlemleri de Denizli Ticaret Odası'nda yapılmaya başlandı. İlgili sektörlerimiz ile üyelerimize ve Denizli'mize hayırlı olsun.”