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Sazlık alan alev alev yandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sazlık alan alev alev yandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sazlık alan alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeplerden yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. ihbar üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yaklaşık 1 saat süren zorlu söndürme çalışmalarından itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

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