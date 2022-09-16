Seç Market, Denizli'de esnafla buluştu

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan ve esnafı güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Denizli'deki potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle fark oluşturan Seç Market, Denizli'de halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bini aşan mağaza sayısıyla sektörde değer oluşturan iş modeli hakkında bilgi verirken, katılımcıların da sorularını yanıtladı. Sekmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de hem küçük esnafı rekabette güçlendirme hem de yerel ekonomiyi canlandırma hedefiyle çalıştıklarını ve sundukları kazan-kazan modeliyle tüm paydaşlara önemli avantajlar sağladıklarını ifade etti.

Seç Market iş modeliyle esnaf hem kendi işinin patronu hem rekabette avantajlı

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine rekabette sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken, ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Seç Market, dükkan sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip bulunuyor. Önemli sayıda kadın iş ortağı da bulunan Seç Market, bu sayede kadın girişimciliğini de destekliyor.

Seç Market iş modeline göre; Seç'in iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya devam ederken, Seç Market'in tedarik gücü sayesinde ürünlerini hızla, kolaylıkla ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor. Seç Market iş ortakları isterlerse raflarında yöresel ürünlere de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyor. İş birliği çerçevesinde; esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda verilen destekle kurumsal bir kimlik kazandırılıp, operasyonel işler ve finans yönetimi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri veriliyor.