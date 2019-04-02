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Seçildikten sonra ilk işi eşinin mezarını gidip dua okumak oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 36,98’ini alarak 5 yıl aradan sonra yeniden belediye başkanlığına seçilen Mustafa Şevik, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk iş olarak eşinin mezarını ziyaret ederek merhum eşinin ruhu için dua okudu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 36,98'ini alarak 5 yıl aradan sonra yeniden belediye başkanlığına seçilen Mustafa Şevik, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk iş olarak eşinin mezarını ziyaret ederek merhum eşinin ruhu için dua okudu.


Buldan'da 7 yıl belediye başkanlığı yapan Mustafa Şevik, 31 Mart yerel seçimlerin Buldan'da ki kazananı oldu. 5 yıl aradan sonra başkanlık görevini devralan Şevik, kazandığı başkanlığın mutluluğunu 2014 yılında hayatını kaybeden eşi Ayşen Kevser Şevik ile paylaştı. Belediye başkanlığını devrettiği 2014 yerel seçimlerinde, birlikte çalıştığı eşi Ayşen Şevik'i aynı yılın Ağustos ayında toprağa veren Şevik, eşinin mezarı başında uzun süre dua etti. Başkan Şevik, “Buldan'da 7 yıl başkanlık yaptığım dönemde yanımda hep Ayşen hanım vardı. Bugün Buldan'ın efsane hizmetlerinin başkanı olarak anılıyorsam bunda Ayşen hanımın, iki oğlumun ve kızımın rolü büyüktür. Ben onlara çok şey borçluyum. Ben Ayşen hanımdan hep güç aldım, alıyorum da. Ayşen hanımın Buldan için hayalleri vardı. Bunu geçen 5 yılda yapamadım. Buldanlılar'ın teveccühü ile yeniden belediye başkanlığına seçildim. Hem Buldanlılara hem de Ayşen hanıma verdiğim sözleri yerine getirmem için var gücümle çalışacağım” dedi.

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