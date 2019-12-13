Sedat Şahintürk: “Tecrübe eksikliğimi çalışarak kapatmaya çalışıyorum”

Denizlispor'un başarılı futbolcusu Sedat Şahintürk, ligde tecrübe eksikliğini olduğunu kaydederek, “Tecrübe eksikliğimi de çalışarak kapatmaya çalışıyorum hocam şans verirse de değerlendirmek istiyorum şu an yapabileceğim bu elimden gelenin en iyisini yapmak çalışmak ve şansı beklemek” dedi.

Denizlispor'da, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ederken, takımda son haftalarda forma şansı bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncularından Sedat Şahintürk, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takım olarak son haftalarda yakaladıkları başarılı grafiklerini devam ettirmek istediklerini vurgulayan Şahintürk, “Öncelikle 4 maçtır süren kaybetmeme serimizi devam ettirmek istiyoruz. Trabzon tabii ki zorlu bir deplasman, onlar da birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım. Biz de yavaş yavaş daha çok birbirimizle oynamaya alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. İnşallah bu hafta da iyi bir şekilde mücadele edip puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“Sürekli çalışıyorum elimden geleni yapıyorum”

İlerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulmak istediğini de belirten Sedat Şahintürk, bir gazetecinin; ‘taraftar seni çok merak ediyor. Beşiktaş taraftarı da seni takip ediyor. Ligin bu dönemine kadar fazla forma şansı bulamadın, bunu neye bağlıyorsun?' sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Aslında çalışmalarıma devam ediyorum. Sürekli çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Kupa maçlarında şans buldum, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum fakat ligde tecrübe eksikliğim var. Bunun farkındayım ama bu tecrübe eksikliğimi de çalışarak kapatmaya çalışıyorum. Hocam şans verirse de değerlendirmek istiyorum. Şu an yapabileceğim bu; elimden gelenin en iyisini yapmak çalışmak ve şansı beklemek.”