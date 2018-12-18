Sedir tomruk ihalesinde rekor kırıldı

Denizli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan orman emvali ihalesinde bir metreküp sedir tomruk 2 bin 550 TL'den satılarak Türkiye rekoru kırıldı.

Denizli Tavas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede, orman emvali açık arttırma usulüyle ihaleye sunuldu. İhaleye, Denizli, Muğla ile Tavas, Kale ilçesi ve çevre ilçelerden 90 kişi katıldı. Tüccar ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği ihalede 1 metreküp sedir tomruk 440 TL'den satışa sunuldu. Tavas Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan ihalede, 1 metreküp 2. sınıf sedir tomruk 2 bin 550 TL'den satılarak Türkiye rekoru kırıldı.

İhalede, 27 metreküp sedir tomruğun 1 metreküpü 2 bin 500 TL'den, 18 metreküp 3. sınıf sedir tomruğun 1 metreküpü 2 bin 300 TL'den ve 7 metreküp 3. sınıf sedir tomruğun metreküpü 2 bin 550 TL'den satılarak alanındaki en yüksek rakamlara ulaştı.

Yapılan son ihalede 1 metreküp sedir tomruğun satışı bin 300 TL'den gerçekleşmişti.