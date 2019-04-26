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Şehit astsubay Öz adına kütüphane kuruldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde şehit astsubay Hilmi Öz adına Şevkiye Özel Fen Lisesinde kütüphane kuruldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde şehit astsubay Hilmi Öz adına Şevkiye Özel Fen Lisesinde kütüphane kuruldu.


Şehit astsubay Hilmi Öz adına Şevkiye Özel Fen Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışına Çivril Kaymakamı Armağan Önal, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan ve şehit Öz'ün babası Özer Öz ile dedesi Hilmi Öz katıldı. Binlerce kitap ile kurulan kütüphanede şehidin büyük fotoğrafının yer aldığı bir de köşe oluşturuldu. Duygusal anların yalandığı açılış töreni sonrası protokol üyeleri kütüphane ve okulu gezdi.


Öz, geçtiğimiz yıl Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit oldu.

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