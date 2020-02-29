Şehit ateşi Denizli'ye düştü

İdlib'de Rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şehit Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın acı haberi baba ocağına verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Onbaşı Halil Çankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

İncirli Pınar Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet Çankaya'ya acı haberi Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve askeri erkan verdi.

Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi.