Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası teslim töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, Sayın Cumhurbaşkanının tevcih ettiği Devlet Övünç Madalyalarını kendilerine iletmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi, "Anadolu coğrafyasına geldiğimiz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri yurt edindiğimiz bu toprakları savunmak, korumak için bizden sonra gelecek nesillere miras olarak bırakmak için canla başla mücadele ederek şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu vatanı korumak için muhafaza etmek için hepimiz şehit olmaya aday birer bireyiz” dedi.

“Bu vatan topraklarını da hiç kimseye bırakmayacağız”

Devlet ve toprak uğruna yeri geldiğinde şehit olmayı şeref sayarız diyen Atik, “Atalarımızdan tertemiz bir vatan toprağı teslim aldık. Kan ve gözyaşıyla sulanmış bu vatan topraklarını da hiç kimseye bırakmayacağız, bırakma ya da niyetimiz yok. Türk milleti yediden yetmişe bu anlayışla büyüyor. Eli öpülesi analarımız bizleri böyle yetiştiriyor. Yeri geldiği zaman, bu devlet uğruna, bu vatan uğruna, bu topraklar uğruna hepimiz şehit ve gazi olmayı şeref sayarız. Ne mutlu ki şehit ailelerimiz gazi ailelerimiz var. Herkese nasip olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bu topraklarda şehitlerimizin kanı var”

Şehitler olmasaydı bugünlere gelemeyeceğimizi belirten Atik, “Mutlaka evlatlarını kaybeden annelerimiz için çok büyük bir acı. Bu acıyı defalarca şehit ailelerimizle birlikte yaşadık, acılarına ortak olduk. Onlar bir evladını verirken bin evlat kazandılar. Evlatlarını verdikleri için bir tarafları acı, bir tarafları üzüntü duyuyor ama bir taraftan da gurur yaşıyorlar. Çünkü bu topraklarda şehitlerimizin kanı var. Şehitlerimizin kanı olmasaydı ne ben burada Denizli Valiliği yapabilirdim, ne bu toplantıyı yapabilirdik, ne bu madalya törenini icra edebilirdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin ailelerini kendi ailelerimiz olarak bilmek, şehit ailelerimize kendi ailemiz gibi sahip çıkmaktır. Bir şehit ailesi bir gazi ailesi bizim için çok kıymetlidir. Her zaman eli öpülesi insanlar olarak görmüşüzdür. Bundan sonra da aynı şekilde bu hürmeti bu alakayı göstermeye devam edeceğiz. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum, şehit ailelerimize de son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Belki bir yerde evladınızı kaybettiniz ama başka bir evladınız var. Bizi öz evladınız olarak bilin, çünkü devletin asıl sahibi sizlersiniz. Bugün bu devlet ayaktaysa, bugün bu şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa sizlerin sayesindedir Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri muhafaza eylesin.” dedi.