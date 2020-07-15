Şehitliği ziyaret eden Vali Atik, şehit aileleriyle yakından ilgilendi

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik, ve il protokolü şehitliğe ziyarette bulundu. Şehit kabirlerinin başına karanfil bırakan Vali Atik, şehitliğe ziyarete gelen şehit aileleri ihmal etmedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik şehitliğe ziyarette bulundu. İl protokolünün katıldığı programda Yasin duasının ardından il müftüsü Mehmet Aşık, dua etti. Duanın ardından Vali atik ve il protokolü şehit mezarlarının karanfil bıraktı. Vali Atik, şehitliğe ziyarete gelen şehit ailelerini de ihmal etmeyerek yakından ilgilendi. Ailelerle sohbet eden atik daha sonra polis şehitliğini de ziyaret ederek dualar okudu. Düzenlenen programa ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve il protokolünden diğer isimler katıldı.