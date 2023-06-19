Sel baskınları Pamukkale'nin 4 mahallesinde hasara yol açtı

Denizli'de etkili olan yerel gök gürültülü sağanak yağış, Pamukkale ilçesine bağlı 4 mahallede sel baskınlarına neden oldu. Ev ve ahırların sular altına kaldığı baskınlarda hayvanlar telef oldu, ekili araziler zarar gördü.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerine doğru Denizli'de etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur kısa sürede sel oluşturdu. Geçtiğimiz ay içerisinde Denizli'ni farklı bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağış, bu kez Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerini vurdu.

Yerel şiddetli yapışın ardından ev ve ahırları sular altında kalırken, sokaklar çamur deryasına döndü. Ekili arazilerin zarar gördüğü baskınlarda, ahırlardan tahliye edilemeyen hayvanlar telef oldu. Ellerinde aldıkları kazma küreklerle tedbir almaya çalışan mahalle sakinleri, yaşanan sel felaketinin oluşturduğu zararı endişe ve korku dolu gözlerle izledi.

Yağış etkisini azaltınca sokak ve caddelerin çamur ile kaplandığı görüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, kısa sürede afet bölgesine ulaşarak, vatandaştan gelen ihbarlara anında müdahale etti. Şiddetli yağış nedeniyle Denizli -Antalya karayolundaki ulaşımda da zaman zaman aksamaların yaşandığı bildirildi.