Sel Çameli'nin iki mahallesini vurdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yerel olarak etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Çameli'nin Belevi ve İmamlar mahallelerini vurdu. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sel baskınlarının yaşandığı mahallelerin yardımına koştu.

Denizli'de sağanak yağış etkisini göstermeyi sürdürüyor. Dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili oldu. Yerel şiddetli sağanak yağış, özellikle Belevi ve İmamlar mahallerini vurdu. Oluşan sel sonrası bazı ahır ve evleri su bastı, ekili araziler su altında kaldı. Çameli Belediyesi ekipleri, sel baskınlarından etkilenen iki mahalle için seferber oldu. Çizmesini giyerek afet bölgesine giden AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yapılan çalışmaları yerinden yönetti. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye işlemi yapan ekipler, selin getirdiği taş parçaları ve çamurları temizledi.

Belevi ve İmamlar mahallelerine geçmiş oldun dileklerini ileten Başkan Arslan, “İlçemizde dün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası Belevi ve İmamlar mahallerimizde sel taşkını yaşandı. Taşkının sebep olduğu selde herhangi can kaybı olmaması tesellimiz. Afet sonrası iki mahallemizde incelemelerimizi gerçekleştirerek Belediyemiz ve Büyükşehir ekiplerimiz ile ivedilikle çalışmalarımızı başlattık. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisiyle Belevi ve İmamlar mahallelerindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun” dedi.