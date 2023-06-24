Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Merkezefendi Belediyesi geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşanan sel felaketinde haneleri hasar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, tahrip olan yolları da onarıyor.

İlçe genelindeki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, Denizli'de yaşanan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hasar gören haneleri tek tek ziyaret ediyor, oluşturulan hasar tespit raporlarına göre vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tahrip olan ara yolları onarmak için yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte sokaklar kullanıma tekrar açılacak.

“Özveri ve titizlikle çalışıyoruz”

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekiplerimizle birlikte yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz. Evleri hasar gören hemşehrilerimize yardımlarımızı yapıyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda bozulan, çöken ve tahrip olan yolları da onarıyoruz. Felaketin en çok etkilediği bölgelerde ekiplerimiz büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizi hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.