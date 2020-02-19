Selçuklular zamanından kalma türbe asırlara meydan okuyor

Denizli'nin Baklan ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma tarihi Hüsamettin Gazi Bey Türbesi yüzyıllar geçmesine rağmen halen ayakta. Birçok defa restore edilen türbe hikayesi ile de herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Baklana ilçesi Hüsamettin Dede Mahallesi'nde bulunan 1252 yılında Bizanslılarla çarpışırken şehit düşen Hüsamettin Gazi Bey adına Selçuklular döneminde yapılan türbe aradan yüzyıllar geçmesine rağmen asırlara meydan okuyor. Denizli'de tarihi dönemlerde ve halk arasında bilinen adı ile ‘Hüsamettin Dede' türbesi 12. yüzyıl ortalarında kentin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen ve Hüsamettin Dede olarak bilinen komutana ait. Türbe içerisinde Hüsamettin Gazi'nin yanında yatan silah arkadaşları da bulunuyor.

İşçiliğiyle Denizli'deki diğer türbelerden ayırt ediliyor

Denizli'deki sayılı anıtsal yapılardan biri olan türbe Selçuklu mimarisine göre, kare planlı, kübik gövdeli olarak yapıldı. Kurşunla kaplanmış olan kubbesi, sekizgen bir kasnak üzerine yontularak oturtulmuş. Kubbesinin üzerinde alemi de bulunan tescilli yapının Selçuklu türbe ve han yapılarında görülen taç kapılara benzer anıtsal bir girişi var. Yapı, 16. yüzyıla ait bir eser olsa da giriş kapısı mimari yönden anıtsal taç kapılara benzediği için Selçuklu dönemini işaret ettiği ve farklı plan tipi, kaliteli malzeme işçiliğiyle Denizli'deki diğer türbelerden ayırt edildiği biliniyor.

İlçede özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği türbeye ilçe dışından gelen vatandaşlarda ilgi gösteriyor. Türbeye gelen vatandaşlar bol bol dua ediyor.

Hüsamettin Gazi Bey kimdir?

Bizans İmparatorluğu'nun Menderes Vadisi'ndeki şehirlerin tamamını tahrip etmesi, Burdur-Gölhisar taraflarına gelmesi üzerine Selçuklu Sultanı, Hüsamettin Gazi Bey ve Osman Bey'i (Yatağan Baba) görevlendirmiştir. Hüsamettin Gazi Bey ve Yatağan Baba, Bizanslılarla mücadele etmişler ve yenilgiye uğratmışlardır. Hüsamettin Gazi Bey, daha sonra Çal-Baklan bölgesine gelmiş, Beşparmak Dağı'nın etekleriyle Baklan Ovasını, kuvvetleriyle birlikte sarmış ve Menderes Havzasını düşmandan temizlemiştir. Bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir yeri bulunan Hüsamettin Gazi Bey, 1252 yılında Bizanslılarla çarpışırken şehit düşerek, türbesinin bulunduğu alana defnedilmiştir.