Selin vurduğu Sarayköy'de yaralar sarılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinin Gerali Mahallesi'nde derenin taşması sonucu yaşanan selde mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, aşırı yağış sonucu Gerali Mahallesi'ndeki derenin taşması nedeniyle yaşanan selin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mağdur olan hemşehrilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Zolan'a Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir ve beraberindekiler eşlik etti. Sel baskınının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bir süre vatandaşlara sohbet eden Başkan Zolan, selin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren tüm ekiplerin bölgede seferber olduğunu söyledi.

“Çok şükür can kaybımız yok”

Su baskınlarının yaşandığı bölgeyi sokak sokak inceleyerek tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisini ileten Başkan Zolan, selin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi olarak yaşanan mağduriyeti gidermek için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Allah'ım beterinden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tüm sıkıntıları çözeceğiz, eksiklikleri gidereceğiz. Çok şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.