Şemikler şampiyonluk parolasıyla güç depoluyor

hafta itibariyle 30 puan ile lider olarak tamamlayan Şemiklerspor, deprem nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan ve hedefini Denizli'de ilk üç takım arasına girerek Türkiye Şampiyonası grup finalleri olarak belirleyen Şemiklerspor, hazırlık çalışmaları çerçevesinde Denizlispor U16 takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Hazırlık maçını ve ligi değerlendiren Teknik Sorumlu Şaban Mergen deprem nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, “Maalesef ülkemizdeki felaket hepimizi çok üzdü. Ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Liglere ara verildi. Ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. U 16'da Türkiye finallerine gitme hedefimiz var. Bugün de bir hazırlık maçı yaptık. Kendi adımıza iyi bir sonuç. İyi bir mücadele oldu. İyi çalışıyoruz. Hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Sakatlık vermeden umuyoruz ki play-off'lara kalırız” ifadelerini kullandı.