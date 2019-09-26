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‘Senden İhracatçı Olur' projesi Beyağaç'da anlatıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve Denizli’ye yeni ihracatçıların kazandırılmasının hedeflendiği “Senden İhracatçı Olur” projesi kapsamında Beyağaç’da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve Denizli'ye yeni ihracatçıların kazandırılmasının hedeflendiği “Senden İhracatçı Olur” projesi kapsamında Beyağaç'da bilgilendirme toplantısı yapıldı.


“Senden İhracatçı Olur” projesi ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırması hedefleniyor. İhracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen proje ile kentte faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak Denizli'nin ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı devam ediyor. Bu kapsamda bir bilgilendirme toplantısı daha Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Toplantıya, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Çalışkan katılım sağladı.

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