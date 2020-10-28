Şeniz Doğan, “Cumhuriyet, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir”

Doğan, “. 97 yıldır ışığımız olan Cumhuriyet, bizleri, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 97'in yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Doğan, “Büyük bir inançla, sarsılmaz bir iradeyle elde edilen zaferin ardından yükselen büyük bir değerdir Cumhuriyet. Cumhuriyet ruhuna sahip olmak, ona sımsıkı tutunmak, aydınlık yarınların, umut dolu geleceğin anahtarıdır. 97 yıldır ışığımız olan Cumhuriyet, bizleri, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Merkezefendili hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.