Serinhisar kurulduğu yıl şampiyon oldu

Amatör Lig'de mücadele eden Serinhisar 1906 Belediyespor SK, son maçta Gökbörüspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu ve önümüzdeki sezon Denizli 1. Amatör Küme'ye mücadele etmeyi hak kazandı.

2023 yılında kurulan ve kurulduğu yıl Amatör Lig'de mücadele eden Serinhisar 1906 Belediyespor, ligin son maçında Gökbörüspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Sezon başındaki hedefine ulaşan Serinhisar, Denizli 1. Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı. Şirinköy Stadı'nda oynanan maça yoğun taraftar desteği ile başlayan kırmızı-beyazlılar, ilk yarısı golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın 49. dakikasında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Gökbörüspor, kaptan Mehmet Altındaş'ın kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Play-off grubunda 4 puan toplayan Serinhisar 1906 Belediyespor, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Maç sonunda şampiyonluk kupasını Denizli ASKF Başkan Vekili Ömer Sarıkaya'nın elinden alan kırmızı-beyazlılar, sevinçlerini maçı izlemeye gelen taraftarları ile paylaştılar.

“Tamamen kendi ilçemizden kurulu bir takımla ligde mücadele ettik”

Ligi ve karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Mehmet Elbeyi, takımıyla gurur duyduğunu belirterek, “Sezon başındaki hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Tamamen kendi ilçemizden kurulu bir takımla ligde mücadele ettik. Uzun bir maratondu. Emeği geçen herkese teşekkürler” cümlelerine yer verirken, Başkan Yardımcısı Mustafa Özgür Beyor da, “Çok sevinçliyiz ancak takımın kurulmasında büyük emek sarf eden kaptanımız ve değerli futbolcumuz Okan Çoğan maçta sakatlandı. Bu şampiyonluğu ona armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.