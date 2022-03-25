Serinhisar MYO'da sona yaklaşılıyor

İmza töreninde konuyla ilgili açıklama da bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Serinhisar MYO'da açılması planlanan yeni programların müjdesini verdi.

Serinhisar MYO İnşaatının tamamlanmasına yönelik protokol imzalandı. Rektörlük makamında yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Serinhisar Belediyesi Başkanı Hüseyin Gemi, Serinhisar MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Ekinci katıldı. İmza töreni öncesi protokol ile ilgili duygu ve düşünceleri ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Bugün, Serinhisar Meslek Yüksekokulu için bir protokol imzalayacağız. Serinhisar'ın eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğinin her zaman farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir okulumuz var. Ulaşım konusunun iyileştirilmesi adına yine bir iş birliği yapacağımıza inanıyorum. Okulumuz bina olarak güzeldi. Bir kısmı tam olarak bitmiş fakat bazı kısımlarda da eksiklikler vardı. Bu vesileyle Serinhisar Meslek Yüksekokulumuza yeni programlar açacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu programların tam manasıyla faaliyet gösterebilmesi için gerekli düzenleme çalışmalarının yapılması gerekiyordu. İnşallah, bıçakçılık ile sivil savunma ve itfaiyecilik programlarını da açmayı başarırsak, Serinhisar'a da büyük bir katkı yapacağımız inancındayım. Bıçakçılık programımız ile Serinhisar ve Yatağan bıçakçılığını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Serinhisar'ın yine leblebi başta olmak üzere bir kuruyemiş sektörü de bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde, bu sektörlere uygun bir program açmayı, hedeflerimiz arasına aldığımızı belirtmek isterim. Bu protokolün hayırlı olması dileklerimle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, “Bugün, Serinhisar Meslek Yüksekokulu'nun dersliklerin, sahasının, gerekli olan alt yapının eksikliğinin giderilmesi adına Üniversitemizle, Rektörümüzle bir protokol imzalıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyor, protokolümünüz hayırlı olmasını diliyorum” dedi.