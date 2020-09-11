Serinhisar'da alt yapısı sil baştan yenilendi

İlçeye, 117 bin metre içme suyu hattı, 88 bin 800 metre kanalizasyon hattı, 18 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 2 atık su terfi merkezi ve 4 içme suyu deposu yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile birlikte, ilçelerde de yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarına hız kesemeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Serinhisar ilçesine, 117 bin 700 metre içme suyu hattı, 88 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 18 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşeyerek alt yapısını sil baştan yeniledi. İlçeye, bunun yanı sıra yanında 2 adet atık su terfi merkezi ve 4 adet içme suyu deposu kazandırıldı.

30 bin metrekare kaldırım, 7,5 km sıcak asfalt

Serinhisar ilçesinin alt yapısının tamamlanmasının ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi ilçede üst yapı çalışmaları için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan İstiklal Caddesi, Ortaokul Caddesi, İnönü Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Yatağan Yolu'nda hafriyat çalışmalarına başladı. 30 bin metrekarelik kaldırım çalışmasının yapılacağı ilçe merkezinde çalışmalar tamamlandığında 7,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla buluşacak.

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Denizli'nin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ile Serinhisar'ımızda çok büyük bir alt yapı yatırımı yaptık. Bu güzel yatırım torunlarımızın torunlarına hizmet edecek inşallah. Şimdi sıra üst yapıda, Serinhisar'ımızı güzelleştirmeye, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. İlçemizin üst yapısını da modern bir hale getireceğiz. Denizli'miz için, Serinhisar'ımız için ne yapsak az. Hemşehrilermiz her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.